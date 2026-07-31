Жители Камчатки ощутили землетрясение магнитудой 5,8

Жители Камчатки почувствовали подземные толчки после землетрясения в Тихом океане. Сейсмологи зарегистрировали колебания магнитудой 5,8 у юго-восточного побережья полуострова.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в пятницу в 9:53 по местному времени (00:53 мск). Эпицентр находился примерно в 87 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине около 50 километров под морским дном.

В самом Петропавловске-Камчатском сила подземных толчков достигала пяти баллов. Жители города сообщили о заметных колебаниях, однако сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Специалисты уточнили, что угрозу цунами после землетрясения не объявляли. Экстренные службы продолжают следить за сейсмической обстановкой в регионе.

Ранее Life.ru писал, что сильное землетрясение в Японии вызвало вопросы о возможных последствиях для России. Сейсмолог отметил, что влияние таких событий на Дальний Восток возможно, однако оно зависит от множества факторов и не происходит после каждого подземного толчка. По словам эксперта, последствия подобных природных явлений могут проявляться спустя значительное время, а точные прогнозы по их развитию остаются сложной задачей для науки.