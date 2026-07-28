От пары месяцев до года: Достигнет ли берегов Дальнего Востока новое мощное японское землетрясение

Самое мощное за последние 10 лет землетрясение произошло 28 июля на японском острове Кюсю. По последним данным, пострадали более 50 человек, десятки тысяч домов остались без электричества, а в регионе действует предупреждение об угрозе цунами. Сейсмолог Александр Жигалин в беседе с Life.ru спрогнозировал, дойдут ли подземные толчки до нашего Дальнего Востока.

В Японии произошло землетрясение, которое, по оценкам сейсмологов, стало сильнейшим за последние 10 лет. И конечно же, сейчас все задаются вопросом, доберётся ли это землетрясение до нашего Дальнего Востока. Это очень даже вероятно, хотя, справедливости ради, так происходит далеко не всегда. Скорее всего, и до нас доберётся, но, по оптимистичным прогнозам, не скоро — ориентировочно, от пары месяцев до года. Александр Жигалин Сейсмолог

На данный момент новых толчков нет, однако, по мнению экспертов, можно ожидать афтершоки. Жигалин не исключает, что нынешнее сильное землетрясение может быть затяжным по времени, как было в 2011 году, когда в результате толчков произошла радиационная авария на АЭС «Фукусима-1».

Однако афтершоки афтершокам рознь: иногда они происходят быстро друг за другом, сходя на нет, а иногда этот процесс может длиться месяцами.

«Как, например, это случилось с землетрясением в Тохоку (в 2011 году), этот процесс длился примерно 7–8 месяцев, прежде чем наконец всё успокоилось. В конечном счёте, Япония — это очень сложный тектонический узел, и, честно говоря, можно ожидать чего угодно», — заключил сейсмолог.