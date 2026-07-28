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Регион
28 июля, 13:36

От пары месяцев до года: Достигнет ли берегов Дальнего Востока новое мощное японское землетрясение

Сейсмолог Жигалин не исключил, что японское землетрясение доберётся до России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

Самое мощное за последние 10 лет землетрясение произошло 28 июля на японском острове Кюсю. По последним данным, пострадали более 50 человек, десятки тысяч домов остались без электричества, а в регионе действует предупреждение об угрозе цунами. Сейсмолог Александр Жигалин в беседе с Life.ru спрогнозировал, дойдут ли подземные толчки до нашего Дальнего Востока.

В Японии произошло землетрясение, которое, по оценкам сейсмологов, стало сильнейшим за последние 10 лет. И конечно же, сейчас все задаются вопросом, доберётся ли это землетрясение до нашего Дальнего Востока. Это очень даже вероятно, хотя, справедливости ради, так происходит далеко не всегда. Скорее всего, и до нас доберётся, но, по оптимистичным прогнозам, не скоро — ориентировочно, от пары месяцев до года.

Александр Жигалин

Сейсмолог

Дома рушились, стены трещали: Появились кадры последствий мощнейшего за 10 лет землетрясения в Японии
Дома рушились, стены трещали: Появились кадры последствий мощнейшего за 10 лет землетрясения в Японии

На данный момент новых толчков нет, однако, по мнению экспертов, можно ожидать афтершоки. Жигалин не исключает, что нынешнее сильное землетрясение может быть затяжным по времени, как было в 2011 году, когда в результате толчков произошла радиационная авария на АЭС «Фукусима-1».

Однако афтершоки афтершокам рознь: иногда они происходят быстро друг за другом, сходя на нет, а иногда этот процесс может длиться месяцами.

Российский турист застрял в поезде рядом с эпицентром землетрясения в Японии
Российский турист застрял в поезде рядом с эпицентром землетрясения в Японии

«Как, например, это случилось с землетрясением в Тохоку (в 2011 году), этот процесс длился примерно 7–8 месяцев, прежде чем наконец всё успокоилось. В конечном счёте, Япония — это очень сложный тектонический узел, и, честно говоря, можно ожидать чего угодно», — заключил сейсмолог.

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Екатерина Хмелева
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