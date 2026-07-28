Более 50 человек пострадали после мощного землетрясения в Японии

Число пострадавших после землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю превысило 50 человек. Стихия также вызвала пожары, повреждения дорог и мостов, обрушение зданий и перебои с электроснабжением. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные медицинского центра Яцусиро в городе Хикава (префектура Кумамото).

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что стихийное бедствие привело не только к появлению пострадавших, но и к многочисленным разрушениям. Подземные толчки вызвали пожары, повреждение дорог и мостов, обрушение зданий, а также перебои с электроснабжением в ряде районов страны.

Ранее у юго-западного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зафиксированы в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 10 километров.