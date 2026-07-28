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Регион
28 июля, 07:46

На японском Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлена угроза цунами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Жителей прибрежных районов Японии предупредили о возможном цунами после мощного землетрясения возле острова Кюсю. Сила подземных толчков достигла магнитуды 7,1. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство страны.

Эпицентр подземных толчков находился в районе префектуры Кумамото на юго-западе страны. Глубина очага составила около 10 километров. Сейсмическая активность была зафиксирована в 16:27 по местному времени (10:27 мск), сообщили специалисты Главного метеорологического агентства Японии.

После анализа данных ведомство выпустило предупреждение для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро, где существует риск возникновения волн. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Специалисты продолжают следить за развитием ситуации.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
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Ранее власти Венесуэлы сообщили о масштабах последствий разрушительного землетрясения. Число погибших достигло 5 546 человек. Различные травмы получили 16 740 жителей, ещё 17 907 человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Милена Скрипальщикова
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