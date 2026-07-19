У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи зарегистрировали толчок под водой магнитудой 5,5. Он произошёл в Тихом океане рядом с восточным побережьем Камчатки. Эти данные предоставил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Учёные опубликовали точные параметры сейсмособытия.

«Координаты: 51.3562, 159.8965, магнитуда (Ml): 5.5», — поделились специалисты данными мониторинга.

Эпицентр толчка находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага достигала примерно 67,7 километра. Об этом уточнили в геофизической службе.

Ранее утром 18 июля толчок магнитудой 5,3 произошел в Новосибирской области рядом с городом Карасук. Сведений о разрушениях или пострадавших в этом районе не было.