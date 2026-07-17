После землетрясения магнитудой 7,4 у берегов Мексики объявили угрозу цунами

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у южного побережья Мексики. Эпицентр находился рядом с городом Пуэрто-Мадеро в штате Чьяпас, недалеко от границы с Гватемалой. Об этом пишет CNN Espanol.

Мощное землетрясение вызвало угрозу цунами в Мексике. Видео © X/ Abhijit Pathak

Очаг залегал на глубине около 10 километров. Небольшая глубина могла усилить колебания на поверхности. Толчки ощутили и в соседней Гватемале. По словам очевидцев, в столице страны раскачивались здания.

После сейсмического события для ближайших участков тихоокеанского побережья объявили угрозу цунами. Опасные волны могли возникнуть в радиусе до 300 километров от эпицентра. На улицах зазвучали сирены. Жителей прибрежных районов предупредили о возможной опасности.

В первые минуты сведений о погибших, пострадавших или серьёзных разрушениях не поступало. Власти продолжают оценивать последствия подземных толчков.

Ранее разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле. Life.ru писал, что к 17 июля число жертв достигло 4930 человек. Спасатели продолжали разбирать завалы и искать выживших.