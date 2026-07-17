Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 4930 человек

В Венесуэле обновили данные о последствиях разрушительного землетрясения. По состоянию на 16 июля число погибших составило 4930 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес.

Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям. Без постоянного жилья остаются 17 907 человек. Для временного размещения пострадавших власти организовали 107 лагерей, где сейчас находятся более 21 тысячи человек. Для пострадавших районов организовали поставки продовольствия и воды. В общей сложности населению передали 10 063 тонны продуктов и 26,7 миллиона литров воды. Медицинская помощь была оказана 35 781 человеку.

Повреждения зафиксированы в 856 зданиях, при этом 190 сооружений полностью разрушены. К ликвидации последствий привлекли свыше 30 тысяч сотрудников экстренных служб и более 31 тысячи добровольцев. В спасательной операции также участвуют специалисты из других стран — их число составляет 2278 человек.

Днём ранее число погибших в результате землетрясения в Венесуэле составляло 4829 человек. В ликвидации последствий участвовало около 65 тысяч человек: среди них сотрудники экстренных служб, добровольцы и иностранные спасатели. После главных толчков специалисты зарегистрировали 1284 афтершока.