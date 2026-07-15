Власти Венесуэлы поблагодарили Россию за помощь после землетрясения

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила Россию за гуманитарную помощь, направленную в страну после разрушительного землетрясения. Слова признательности она выразила во время посещения главного центра сбора и распределения гуманитарных грузов вместе с послом РФ в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым.

По словам Родригес, поддержка со стороны Москвы и других государств имеет огромное значение для жителей, потерявших родных и оставшихся без жилья.

«Я хочу лично поблагодарить Россию, другие страны и их послов за руку помощи, которую они протягивают Венесуэле в этот тяжёлый момент, когда многие семьи потеряли своих близких», — сказала Родригес.

Она отметила, что люди, размещённые во временных пунктах проживания после стихийного бедствия, искренне благодарны всем странам, оказавшим помощь. Вице-президент подчеркнула, что выражает признательность России и другим партнёрам от имени всего венесуэльского народа.

МЧС России направило в Венесуэлу два самолёта с гуманитарным грузом общим весом свыше 35 тонн. В состав помощи вошли продукты питания, палатки для временного размещения пострадавших, предметы первой необходимости, медикаменты и мотопомпы, которые будут использоваться при ликвидации последствий землетрясения и оказании помощи населению.

Ранее Life.ru писал, что разрушительное землетрясение в Венесуэле привело к тысячам жертв. Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии, которая обрушилась на страну в конце июня. Власти организовали временные лагеря для оставшихся без жилья жителей и направили пострадавшим гуманитарную помощь.