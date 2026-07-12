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12 июля, 16:55

Россия направила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи и мобильный госпиталь

Разгрузка самолёта с гуманитарной помощью из России в аэропорту Каракаса. Обложка © Telegram / Посольство России в Венесуэле

Разгрузка самолёта с гуманитарной помощью из России в аэропорту Каракаса. Обложка © Telegram / Посольство России в Венесуэле

МЧС России передало властям Венесуэлы 22 тонны груза в рамках помощи республике после разрушительного землетрясения. Доставлены продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, в страну прибыл мобильный госпиталь Минздрава России с оборудованием и врачами, которые будут помогать раненым. Операция проводилась по поручению президента Владимира Путина.

«МЧС России передало гуманитарную помощь для населения Венесуэлы... Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонны, в составе которого продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости», — говорится в сообщении.

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Двойное землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Число погибших достигло 4333 человек, во временных лагерях размещены более 18 тысяч жителей.

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Наталья Афонина
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