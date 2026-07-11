Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 4333

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 4333. Обновлённые данные на 11 июля представил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По сравнению с предыдущей официальной сводкой количество жертв увеличилось на 215 человек. Ещё 16 740 жителей получили ранения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 6 462 человека. В ликвидации последствий участвуют более 31 тысячи сотрудников экстренных служб, свыше 30 тысяч добровольцев и 2 422 иностранных специалиста.

Помощь получили почти 87 тысяч семей. В стране развёрнуты 94 временных лагеря, где разместили 18 437 пострадавших. Без жилья остаются 17 907 человек. Власти готовятся начать передачу домов пострадавшим семьям.

Подземные толчки повредили 856 зданий, ещё 190 строений полностью обрушились. После основной серии сейсмологи зафиксировали 1 202 афтершока. Два мощных землетрясения произошли 24 июня. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5, наиболее серьёзные разрушения зафиксировали на севере страны и в прибрежном штате Ла-Гуайра.

Ранее сообщалось, что землетрясение почти полностью стёрло с лица земли прибрежный город Ла-Гуайра. Люди живут в палаточных лагерях прямо на улицах. Власти объявили о субсидиях на жильё. Волонтёры собирают помощь — воду, еду, палатки, лекарства, респираторы, фонари. Жизнь в Ла-Гуайре продолжается, но город теперь живёт в полном хаосе.