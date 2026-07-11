Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4118 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4118 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес.

Согласно правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек, 17 907 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций спасли 6 462 человека, 29 966 пострадавших прошли лечение в больницах. Помощь оказана 86 794 семьям, им передали 9 766 тонн продуктов питания.

Землетрясение произошло вечером 24 июня — с интервалом около 40 секунд зафиксировали две серии толчков магнитудами 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошёл 1 171 афтершок.

Ранее сообщалось, что землетрясение почти полностью стёрло с лица земли прибрежный город Ла-Гуайра. Люди живут в палаточных лагерях прямо на улицах. Власти объявили о субсидиях на жильё. Волонтёры собирают помощь — воду, еду, палатки, лекарства, респираторы, фонари. Жизнь в Ла-Гуайре продолжается, но город теперь живёт в полном хаосе.