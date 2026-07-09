Россиянка рассказала, что землетрясение в Венесуэле превратило Ла-Гуайру в руины

В Венесуэле продолжают разбирать завалы после землетрясения, которое почти полностью стёрло с лица земли прибрежный город Ла-Гуайра. Надежд найти выживших почти не осталось. Россиянка Елена, живущая в Каракасе, рассказала о ситуации сайту MK.Ru.

Число погибших превысило 3,6 тысячи, раненых — более 16 тысяч, почти 18 тысяч человек остались без жилья, десятки тысяч числятся пропавшими. Спасатели и волонтёры, включая иностранные бригады, работают, но масштаб катастрофы огромен: рухнули сотни зданий, более 20 многоэтажек сложились, как карточные домики. Морги переполнены, тела хоронят под номерами с подробной базой данных, отметила собеседница.

Люди живут в палаточных лагерях прямо на улицах. Власти объявили о субсидиях на жильё. Волонтёры собирают помощь — воду, еду, палатки, лекарства, респираторы, фонари. Жизнь в Ла-Гуайре продолжается, но город теперь живёт в полном хаосе.

«Сейчас пострадавшим нужны не только продукты и вода. Нужны палатки, тенты, лекарства, средства гигиены, респираторы, фонари. Но главное — нужна техника, потому что без экскаваторов и тяжёлого оборудования разобрать завалы быстро невозможно», — рассказала россиянка.

Ранее Life.ru рассказывал, что число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 3811 человек, пострадали 16 740, более 17 тысяч лишились жилья. Полностью разрушены 190 зданий, повреждены 856. Спасатели вывели из-под завалов более 6,4 тысячи человек.