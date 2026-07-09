Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3,8 тысячи

Последствия мощного землетрясения в Венесуэле оказались масштабнее, чем сообщалось ранее. Число погибших в результате стихийного бедствия достигло 3811 человек, десятки тысяч жителей получили травмы или лишились жилья.

Новые данные озвучил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión. По его словам, в результате катастрофы пострадали 16 740 человек, ещё 17 907 жителей остались без крова.

Полностью разрушены 190 зданий, ещё 856 объектов получили серьёзные повреждения. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия стихии: из-под завалов и опасных зон удалось спасти более 6,4 тысячи человек.

Кроме того, медицинскую помощь получили почти 27,4 тысячи жителей. Власти сообщили, что помощь уже оказана более чем 86 тысячам семей, пострадавшим передали свыше 9,6 тысячи тонн продуктов питания.

Землетрясение произошло вечером 24 июня. В Венесуэле зафиксировали две мощные серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, их эпицентры находились в штате Яракуй примерно в 10 километрах друг от друга.

Ранее Life.ru писал, что Венесуэла поблагодарила Россию за помощь после разрушительного землетрясения. Министр иностранных дел страны Иван Хиль заявил, что Каракас высоко оценил гуманитарную поддержку, оказанную российской стороной после катастрофы. В Венесуэлу доставили необходимые грузы, а также прибыли специалисты санитарно-эпидемиологического контроля.