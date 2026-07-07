На Украине произошло землетрясение

В Полтавской области Украины зафиксировали землетрясение, которое не представляло особенной угрозы для людей и инфраструктуры. Об этом сообщили специалисты украинского Главного центра специального контроля.

Подземные колебания зарегистрировали 7 июля на территории Лохвицкого общества в Миргородском районе. Очаг землетрясения находился на глубине около семи километров, а его магнитуда составила 2,6 балла по шкале Рихтера.

По классификации сейсмологов, такие толчки относятся к неощутимым. Их уровень ниже порога восприятия человеком, поэтому обнаружить подобные явления можно только с помощью специального оборудования. Специалисты уточнили, что зафиксированное землетрясение не несёт опасности для жителей, зданий и объектов инфраструктуры.