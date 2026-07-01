В Венесуэле объявлен семидневный траур по жертвам землетрясений
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В Венесуэле объявлен семидневный национальный траур в память о жертвах разрушительных землетрясений. Решение принято по поручению уполномоченного президента Делси Родригес.
«Душа Венесуэлы разрывается от горя по поводу человеческих потерь, вызванных разрушительными землетрясениями. Сегодня мы разделяем боль семей, потерявших своих близких, и молимся за раненых, пропавших без вести и пострадавшие общины» — написала Родригес у себя в соцсетях.
Траур начался с 18:00 1 июля по местному времени (01:00 мск 2 июля) и продлится неделю.
Напомним, 24 июня Венесуэлу сотрясли подземные толчки магнитудой 7,5. По данным СМИ, погибли уже более двух тысяч человек, ещё свыше 10 тысяч получили травмы. Стихия полностью или частично разрушила сотни зданий, оставив тысячи людей без крыши над головой. Наибольшие разрушения зафиксированы в Мороне и Сан-Фелипе. Ликвидация последствий бедствия идёт до сих пор.
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