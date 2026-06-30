Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 1943 человек

Число жертв землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, продолжает расти. По данным председателя Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригеса, которые приводит агентство Reuters, количество погибших достигло 1943 человек. Ещё 10 571 житель получил травмы различной степени тяжести.

Стихийное бедствие стало одним из самых смертоносных в новейшей истории страны. Подземные толчки магнитудой 7,5 полностью или частично разрушили сотни зданий, оставив тысячи людей без крова. Наибольшие разрушения зафиксированы в городах Морон и Сан-Фелипе, а также в прилегающих населённых пунктах.

Спасательные службы продолжают разбирать завалы, однако спустя почти неделю после трагедии шансы найти выживших минимальны. Медики оказывают помощь пострадавшим, а власти оценивают масштаб ущерба, который, по предварительным прогнозам, может составить до 20% ВВП страны.

Как сообщал Life.ru, стихия затронула более 2,5 тысячи строений и объектов инфраструктуры — 774 здания получили повреждения, 189 из них были полностью уничтожены. Власти Венесуэлы уже попросили международную помощь. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. ООН направила в регион гуманитарные грузы и спасательные бригады.