В Венесуэле землетрясение разрушило и повредило более 770 зданий
Землетрясение в Венесуэле. Обложка © X / Mario Nawfal
Мощное землетрясение в Венесуэле повредило или полностью разрушило свыше 770 зданий. Такие данные озвучил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.
По информации министерства связи, стихия затронула более 2,5 тысячи строений и объектов инфраструктуры. Число зданий, получивших повреждения или уничтоженных, возросло до 774. Причём 189 из них обрушились полностью.
Напомним, трагедия произошла 24 июня. Геологическая служба США зафиксировала два мощных подземных толчка с интервалом в несколько минут. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. После этого сейсмологи насчитали свыше 500 афтершоков. Последствия оказались катастрофическими. По последним данным, число погибших достигло 1450 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали 12 721 людей. В стране был введён режим чрезвычайного положения. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Известно, что на днях из-под завалов удалось достать 33 человек.
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