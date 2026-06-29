В Венесуэле землетрясение разрушило и повредило более 770 зданий

Мощное землетрясение в Венесуэле повредило или полностью разрушило свыше 770 зданий. Такие данные озвучил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

По информации министерства связи, стихия затронула более 2,5 тысячи строений и объектов инфраструктуры. Число зданий, получивших повреждения или уничтоженных, возросло до 774. Причём 189 из них обрушились полностью.