Кровавый закат над руинами: Небо пережившей катастрофу Венесуэлы стало красным

Жители Венесуэлы стали свидетелями завораживающего природного явления. После разрушительного землетрясения небо над страной приобрело зловещий красный оттенок. О причинах аномалии рассказал телеканал VTV.

Кровавое небо Венесуэлы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / silent_notes_by_amit

По словам специалистов, ничего мистического в произошедшем нет. Во время сейсмической активности в атмосферу попало огромное количество пыли, песка и мелких частиц горных пород. Именно эта взвесь изменила прохождение солнечного света, заставив улицы «покраснеть».

Эффект мог усилиться из-за сильного ветра и пыли, уже находившейся в атмосфере. В том числе той, что была принесена воздушными потоками из далёкой Сахары. Оптическая иллюзия превратила и без того пострадавшие районы в апокалиптический пейзаж.

Напомним, 24 июня Венесуэлу сотрясли подземные толчки магнитудой 7,5. По данным СМИ, погибли 1943 человека, ещё 10 571 получил травмы. Стихия полностью или частично разрушила сотни зданий, оставив тысячи людей без крыши над головой. Наибольшие разрушения зафиксированы в Мороне и Сан-Фелипе. Ликвидация последствий бедствия продолжается.