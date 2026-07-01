6 дней под завалами: Трёхлетний мальчик чудом выжил после землетрясения в Венесуэле

В Венесуэле трёхлетний мальчик чудом выжил под обломками здания после землетрясения. Ребёнок продержался шесть дней, пока спасатели не добрались до него. Об этом сообщила уполномоченная президента Венесуэлы Делси Родригес.

«Ранним утром во вторник, 30 июня, в здании Лос-Коралес-Гарден в штате Ла-Гуайра был спасён живым трёхлетний мальчик Клибер Моран, пробывший под завалами 6 дней», — заявила Родригес.

По её словам, мальчика по имени Клибер Моран нашли 30 июня в здании Лос-Коралес-Гарден в штате Ла-Гуайра. Его обнаружила группа спасателей из Иордании. Ребёнка сразу доставили в больницу, сейчас врачи помогают ему восстановиться после шести дней без еды и воды.

В Венесуэле продолжается ликвидация последствий разрушительного землетрясения, в результате которого пострадали тысячи человек и были разрушены жилые здания. Среди жертв трагедии оказалась семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо, выступающего за местный клуб «Маритимо». Его близкие ранее числились пропавшими без вести после обрушения дома в районе Плайя-Гранде.