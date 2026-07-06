В Венесуэле число жертв землетрясения превысило 3 тысячи человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3342 человек. Обновлённые данные привёл председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Согласно официальной сводке на 5 июля, ранения получили 16 740 человек, спасателям удалось извлечь из-под завалов 6462 пострадавших. Помощь оказана 86 794 семьям, при этом без жилья остались 17 345 человек. За время проведения спасательной операции населению доставили 9585 тонн продовольствия и распределили 669 008 литров питьевой воды.

По данным властей, после основного подземного толчка зарегистрировано 995 афтершоков. Спасательные работы и оказание помощи пострадавшим продолжаются.

«Генеральный штаб по временным лагерям подтверждает свою приверженность семьям, пострадавшим от землетрясений. Мы создали достойные условия для благополучия нашего народа, в то время как мы продвигаемся в срочном порядке к строительству нового жилья», — пишет Родригес.

Напомним, 1 июля в Венесуэле объявили недельный траур по жертвам землетрясений. Уполномоченный президентом страны Делси Родригес заявила, что душа государства разрывается от горя.