Учёные объяснили, почему мощные землетрясения происходят там, где их не ждут

Мощнейшие землетрясения способны происходить там, где по классической теории они маловероятны, а виной всему ориентация тектонических напряжений, которую нынешние модели не берут в расчёт. Об этом рассказали специалисты Токийского университета, чью работу опубликовал журнал Geophysical Research Letters.

По теории разломов Андерсона в зонах, где одна плита уходит под другую под пологим углом, не должно скапливаться достаточно энергии для сильных толчков. Но на практике именно такие участки нередко становятся источником самых катастрофических событий.

Чтобы понять причину этого расхождения, исследователи изучили мировой каталог землетрясений за 1976–2024 годы. Основное внимание они уделили b-значению — параметру, который показывает соотношение между слабыми и сильными толчками. Чем оно меньше, тем выше риск разрушительного события.

Выяснилось, что разломы с пологим погружением, где плита уходит вниз почти горизонтально, гораздо чаще имеют низкие b-значения. То есть у них выше вероятность породить крупное землетрясение.

Учёные заключили, что традиционная модель упускает важную деталь — направление поля тектонических напряжений. Расчёты показали, что при определённом их расположении даже пологие разломы могут накапливать критический объём энергии.

По словам авторов, если учитывать ориентацию напряжений, можно точнее выделять районы с повышенной сейсмической опасностью. Это способно улучшить оценку природных рисков и работу систем наблюдения в самых уязвимых регионах.

А ранее власти Венесуэлы обновили данные о последствиях землетрясения, случившегося 24 июня. По официальному бюллетеню, к 3 июля 2026 года число погибших достигло 2645 человек, пострадали более 12,6 тысячи, а без жилья остались около 15 тысяч жителей.