В Венесуэле число погибших при землетрясении достигло 2645 человек

Власти Венесуэлы опубликовали обновлённые данные о последствиях землетрясения, произошедшего 24 июня. Согласно официальному бюллетеню Министерства народной власти по вопросам связи и информации, по состоянию на 3 июля 2026 года число погибших достигло 2 645 человек.

Сейсмические события продолжают оставаться фактором масштабных последствий для страны. Количество пострадавших достигло 12 666, при этом спасёнными числятся 6 462 человека. Медицинскую помощь получили 20 909 граждан. На фоне разрушений сохраняется значительный уровень гуманитарной нагрузки. Без жилья остаются 15 050 человек, помощь оказана 86 117 семьям. В зоне бедствия продолжают работу 59 временных лагерей для размещения эвакуированных.

Для ликвидации последствий задействованы десятки тысяч специалистов, включая 29 567 сотрудников экстренных служб и 3 305 иностранных спасателей. К работам также привлечены 25 846 добровольцев. Отдельное внимание уделяется обеспечению пострадавших ресурсами: распределено 9,486 тонны продовольствия, выдано 78 478 продуктовых наборов и доставлено свыше 453 тысяч литров воды. Сейсмическая активность в регионе сохраняется — зафиксировано 890 афтершоков.

Ранее стало известно, что МИД РФ направляет в Венесуэлу гуманитарный груз после землетрясения. Как уточнил глава латиноамериканского департамента Александр Щетинин, в поставку вошли палатки для временного размещения пострадавших, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. По его словам, состав помощи сформирован с учётом того, что сейчас наиболее востребовано на месте.