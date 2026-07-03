МИД: Россия направит гуманитарную помощь Венесуэле после землетрясения

Россия направляет в Венесуэлу гуманитарный груз после землетрясения. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как уточнил глава латиноамериканского департамента Александр Щетинин, в поставку вошли палатки для временного размещения пострадавших, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. По его словам, состав помощи сформирован с учётом того, что сейчас наиболее востребовано на месте.

Заявление прозвучало в Каракасе во время церемонии, посвящённой 215-й годовщине подписания Декларации независимости и возложения цветов к памятнику Симону Боливару.

Напомним, на севере Венесуэлы 24 июня произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Толчки вызвали масштабные разрушения сразу в нескольких регионах страны. Эпицентр одного из землетрясений находился недалеко от города Морон, к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине около 10 километров. Наиболее серьёзные разрушения пришлись на прибрежный штат Ла-Гуайра. По последним данным, жертвами стихии стали 2595 человек. Пострадали около 12,4 тысячи жителей, ещё 12 841 человек лишился жилья. Из-под завалов удалось спасти 6462 человека. Поисково-спасательная операция продолжается, в работах участвуют специалисты из 33 стран.