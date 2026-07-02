Выжившего нашли под завалами в Венесуэле спустя неделю после землетрясения

Спустя 7 дней после землетрясения в Венесуэле нашли живого человека, его вытащили из под завалов. Всё это время местный житель находился там без еды и воды, сообщил глава национального управления по чрезвычайным ситуациям Жозе Мануэль Моура в эфире телеканала CNN Portugal.