Выжившего нашли под завалами в Венесуэле спустя неделю после землетрясения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Спустя 7 дней после землетрясения в Венесуэле нашли живого человека, его вытащили из под завалов. Всё это время местный житель находился там без еды и воды, сообщил глава национального управления по чрезвычайным ситуациям Жозе Мануэль Моура в эфире телеканала CNN Portugal.
«Объединённая оперативная группа, развернутая нами в Венесуэле, только что, 5 или 6 минут назад, спасла пострадавшего после семи дней», — отметил он.
Напомним, 24 июня Венесуэлу сотрясли подземные толчки магнитудой 7,5. По данным СМИ, погибли уже более двух тысяч человек, ещё свыше 10 тысяч получили травмы. Стихия полностью или частично разрушила сотни зданий, оставив тысячи людей без крыши над головой. Наибольшие разрушения зафиксированы в Мороне и Сан-Фелипе. Ликвидация последствий бедствия идёт до сих пор.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.