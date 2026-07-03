Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 2595: последние новости

Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на севере Венесуэлы 24 июня. Число погибших при разрушительных землетрясениях в Венесуэле выросло до 2595 человек. Ещё 12,4 тысячи жителей получили травмы, а 12 841 человек остался без жилья. Поисково-спасательная операция продолжается в наиболее пострадавших районах страны.

Что известно о землетрясении в Венесуэле

Фото © ТАСС / Zuma

Два мощных подземных толчка произошли на севере Венесуэлы вечером 24 июня 2026 года. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Между землетрясениями прошло менее минуты, поэтому многие здания, повреждённые первым ударом, не выдержали второго.

Эпицентр одного из толчков находился неподалёку от города Морон к западу от Каракаса. Очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Особенно серьёзные разрушения зафиксированы в прибрежном штате Ла-Гуайра.

Землетрясение в Венесуэле 24 июня: главное

В результате катастрофы погибли 2595 человек. Число пострадавших достигло 12 400, без жилья остался 12 841 житель. Из-под обломков зданий живыми извлекли 6462 человека. В спасательной операции участвуют специалисты из 33 стран.

Карта эпицентров землетрясений в Венесуэле. Инфографика © Life.ru

Сколько человек погибло при землетрясении в Венесуэле

По последним официальным данным на 3 июля, жертвами землетрясений в Венесуэле стали 2595 человек. Власти предупреждают, что число погибших может увеличиться по мере разбора разрушенных зданий.

Официальное число пропавших без вести пока не объявлено. В широко используемом неофициальном онлайн-списке вечером 2 июля оставалось около 38,5 тысячи имён. Сразу после катастрофы в нём находились почти 60 тысяч человек, однако многих впоследствии удалось найти.

Где произошли самые сильные разрушения

Больше всего от землетрясений пострадал северный штат Ла-Гуайра, расположенный на побережье Карибского моря. Разрушения также зафиксированы в Каракасе и других районах на севере Венесуэлы.

Под обломками оказались жилые дома, магазины, медицинские учреждения и объекты инфраструктуры. Спасательные работы осложняют нестабильные конструкции, нехватка тяжёлой техники и повторные подземные толчки.

Во многих районах первыми к разбору завалов приступили местные жители и добровольцы. Им помогают пожарные, медики, сотрудники гражданской обороны и иностранные спасательные отряды. Власти заявили, что сейчас в зоне бедствия работают около 19 тысяч специалистов и сотрудников экстренных служб.

Спасатели нашли мужчину живым через восемь дней

Одним из самых заметных эпизодов поисковой операции стало спасение охранника Эрнана Альберто Хиля. Мужчина провёл под обломками девятиэтажного торгового центра Galerías Playa Grande восемь дней.

Он оказался заблокирован в подвальном помещении, где сохранилось небольшое пространство с воздухом. После того как спасатели установили с ним контакт, мужчине передавали воду и пищу. Для его эвакуации командам из нескольких стран пришлось прокладывать проход через нестабильные завалы.

Поиски людей под завалами продолжаются

Фото © ТАСС / Zuma

Власти Венесуэлы пока не намерены завершать поисково-спасательную операцию. Специалисты продолжают обследовать разрушенные здания и искать людей, которые могли выжить в воздушных карманах.

Одновременно в стране идёт опознание погибших. Морги и медицинские учреждения в Ла-Гуайре оказались перегружены, поэтому для временного хранения тел используются специальные охлаждаемые контейнеры. По данным Associated Press, спасатели и судмедэксперты ожидают, что разбор завалов может продолжаться несколько месяцев.

Сколько людей осталось без жилья

После землетрясения крова лишился как минимум 12 841 человек. Пострадавших размещают во временных убежищах, в том числе в школах и общественных зданиях. Волонтёры организуют выдачу еды, воды, лекарств и предметов первой необходимости.

В пострадавших районах работают временные медицинские пункты и полевой госпиталь ВМС Бразилии. Помощь Венесуэле направляют иностранные спасательные команды и международные гуманитарные организации.

Какими будут последствия землетрясения

Фото © ТАСС / Zuma

В Венесуэле создан фонд восстановления объёмом 200 миллионов долларов. Деньги планируют направить на строительство домов и восстановление разрушенной инфраструктуры. Международный валютный фонд и Всемирный банк также предложили стране помощь.



Окончательный масштаб ущерба пока неизвестен. Специалистам предстоит оценить состояние жилых зданий, дорог, электросетей, водопроводов и медицинских учреждений. В наиболее пострадавших районах сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Почему землетрясение оказалось таким разрушительным

Катастрофические последствия объясняются сочетанием нескольких факторов. Два сильных толчка произошли практически подряд, а их очаг находился на небольшой глубине. Первый удар повредил здания, после чего второй вызвал их массовое обрушение.

Дополнительную опасность создали оползни и разжижение грунта. Геологическая служба США предупреждала, что землетрясения могли спровоцировать большое количество оползней на севере Венесуэлы.

Последние новости о землетрясении в Венесуэле

Фото © ТАСС / EPA

По состоянию на 3 июля число погибших достигло 2595, пострадавших — 12,4 тысячи. Из-под завалов спасли 6462 человека. Операция по поиску выживших продолжается, официальное количество пропавших без вести не раскрывается.

Главные усилия спасателей сосредоточены в штате Ла-Гуайра. Число жертв и пострадавших может измениться после обследования разрушенных зданий и обнаружения новых людей под завалами.

Частые вопросы

Когда произошло землетрясение в Венесуэле? Два сильных землетрясения произошли на севере Венесуэлы 24 июня 2026 года.

Какая была магнитуда землетрясения? Магнитуда двух основных подземных толчков составила 7,2 и 7,5.

Сколько человек погибло? По последним официальным данным, при землетрясениях в Венесуэле погибли 2595 человек.

Сколько человек пострадало? Травмы получили 12 400 человек. Более 12,8 тысячи жителей лишились жилья.

Где произошли самые сильные разрушения? Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в северном прибрежном штате Ла-Гуайра. Повреждения также зафиксированы в Каракасе и других районах страны.

Продолжаются ли поиски выживших? Да. Власти Венесуэлы заявили, что поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами разрушенных зданий всё ещё ищут людей.