Район исчез с карты: Дрон снял последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле
Дроны показали последствия сильного землетрясения в венесуэльской Ла-Гуайре
Последствия мощного землетрясения в венесуэльском городе Ла-Гуайра. Обложка © VK / Новости RT на русском
Последствия мощного землетрясения в венесуэльском городе Ла-Гуайра попали на кадры с беспилотника. На видео видны масштабные разрушения и полностью уничтоженные кварталы. Кадры публикует RT.
Последствия мощного землетрясения в венесуэльском городе Ла-Гуайра. Видео © VK / Новости RT на русском
На записи с дрона зафиксирован участок города, где целый квартал оказался практически полностью разрушен — здания обрушились и превратились в руины. В соседних районах часть строений устояла, однако получила серьёзные повреждения различной степени. В другой части Ла-Гуайры над завалами поднимается дым, что указывает на продолжающиеся последствия разрушений. Многочисленные случаи мародерства зафиксированы в штате Ла-Гуайра.
Ранее сообщалось, что число жертв мощного землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек. Погибшие либо поступили в медицинские учреждения уже без признаков жизни, либо скончались сразу после доставки. Медицинская помощь оказана более чем 4,3 тыс. пострадавших.
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