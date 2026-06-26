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Регион
26 июня, 13:29

Район исчез с карты: Дрон снял последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле

Дроны показали последствия сильного землетрясения в венесуэльской Ла-Гуайре

Последствия мощного землетрясения в венесуэльском городе Ла-Гуайра. Обложка © VK / Новости RT на русском

Последствия мощного землетрясения в венесуэльском городе Ла-Гуайра. Обложка © VK / Новости RT на русском

Последствия мощного землетрясения в венесуэльском городе Ла-Гуайра попали на кадры с беспилотника. На видео видны масштабные разрушения и полностью уничтоженные кварталы. Кадры публикует RT.

Последствия мощного землетрясения в венесуэльском городе Ла-Гуайра. Видео © VK / Новости RT на русском

На записи с дрона зафиксирован участок города, где целый квартал оказался практически полностью разрушен — здания обрушились и превратились в руины. В соседних районах часть строений устояла, однако получила серьёзные повреждения различной степени. В другой части Ла-Гуайры над завалами поднимается дым, что указывает на продолжающиеся последствия разрушений. Многочисленные случаи мародерства зафиксированы в штате Ла-Гуайра.

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Ранее сообщалось, что число жертв мощного землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек. Погибшие либо поступили в медицинские учреждения уже без признаков жизни, либо скончались сразу после доставки. Медицинская помощь оказана более чем 4,3 тыс. пострадавших.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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