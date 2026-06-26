Число погибших от землетрясения в Венесуэле выросло до 235 человек

Количество погибших в результате крупного землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек. Ещё более 4,3 тысячи жителей получили травмы. Эти данные озвучил министр здравоохранения республики Карлос Альварадо.

«К сожалению, мы приняли около 235 пациентов, которые поступили без признаков жизни или скончались в момент прибытия в наши медицинские учреждения», — сказал глава ведомства.

Министр добавил, что медики оказали помощь более чем 4 300 пострадавшим. Среди них есть люди с лёгкими повреждениями, но также много тех, кто находится в состоянии средней степени тяжести или получил тяжёлые ранения. Многим потребовалась операция. Самая сложная обстановка сейчас наблюдается в штате Ла-Гуайра.

Ранее стало известно, что число пропавших без вести после серии мощных толчков превысило 40 тысяч человек. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей под руинами зданий.