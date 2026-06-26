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25 июня, 22:52

Более 40 тысяч человек пропали без вести после землетрясений в Венесуэле

Обложка © Х / terryhayon

Обложка © Х / terryhayon

Количество пропавших без вести после серии мощных землетрясений в Венесуэле превысило 40 тысяч человек. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и вести поиски людей под обрушившимися зданиями.

По данным Sky News, число погибших достигло как минимум 188 человек. Ещё более 1,5 тысячи жителей получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Посольство РФ: Данных о пострадавших при землетрясении в Венесуэле россиянах нет
Посольство РФ: Данных о пострадавших при землетрясении в Венесуэле россиянах нет

Напомним, в Венесуэле 25 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых было зарегистрировано около 30 афтершоков. Подземные толчки привели к масштабным разрушениям жилых домов, объектов инфраструктуры и здания главного аэропорта страны.

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Артём Гапоненко
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