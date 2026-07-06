У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,6
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У побережья Сочи в акватории Чёрного моря произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщил краевой центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Толчок был зафиксирован 6 июля в 03:31 мск на глубине 5 километров. Эпицентр располагался юго-западнее Центрального района курорта. Разрушений инфраструктуры и жилых зданий в городе не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле экстренных служб.
Ранее учёные Токийского университета сообщили, что мощные землетрясения могут происходить там, где классическая теория считает их маловероятными, из-за ориентации тектонических напряжений, не учитываемой моделями. Изучив каталог землетрясений за 1976–2024 годы, они выяснили, что разломы с пологим погружением плит имеют более низкие b-значения, что указывает на повышенный риск сильных толчков.
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