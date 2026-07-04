Венесуэла поблагодарила Россию за оперативную помощь после землетрясения

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что его страна выразила признательность России за гуманитарную помощь, доставленную после землетрясения. Благодарность адресована правительству РФ, лично президенту Владимиру Путину, а также директору латиноамериканского департамента МИД РФ Александру Щетинину за проявленную солидарность и поддержку.

«Мы высоко ценим доставку гуманитарной помощи в Каракас, а также прибытие специалистов в области санитарно-эпидемиологического контроля», — говорится в сообщении в Telegram-канале министра.

Ранее стало известно, что МИД РФ направляет в Венесуэлу гуманитарный груз после землетрясения. Как уточнил глава латиноамериканского департамента Александр Щетинин, в поставку вошли палатки для временного размещения пострадавших, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. По его словам, состав помощи сформирован с учётом того, что сейчас наиболее востребовано на месте.