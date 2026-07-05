Россияне застряли в Венесуэле после землетрясения, аэропорт закрыт

После разрушительных землетрясений россияне, находящиеся в Венесуэле, столкнулись с проблемой выезда из страны. Аэропорт в Каракасе закрыт для коммерческих рейсов и принимает преимущественно гуманитарные и военные самолёты. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Россиянка, живущая и работающая гидом в Венесуэле, вместе с семьёй заранее купила билеты в Россию. За две недели до катастрофы вылет планировался, но теперь отправление стало невозможным.

Авиакомпания предложила альтернативный маршрут через Колумбию, однако добраться до него сложно. Причина — повреждённые дороги и перебои с транспортным сообщением.

Число жертв двух мощных землетрясений достигло 2954 человек. Ещё более 16 тысяч получили ранения, около 15 тысяч остались без жилья. Спасатели продолжают разбирать завалы, но вероятность найти выживших снижается. Сегодня на рассвете удалось спасти девочку. Тысячи пострадавших живут в палатках. В одном из парков Каракаса размещены 5–6 тысяч человек, их постепенно перевозят в пункты временного размещения, которые организуют на базе школ и крупных зданий.