Количество жертв землетрясения в Венесуэле достигло 2954 человек

По обновлённым данным министерства по коммуникациям и информации (MIPPCI), количество погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 2954, число пострадавших достигло 16 592 человек.

«2954 погибших, 16592 раненых. 6462 спасены живыми», — данные опубликованы в Telegram-канале председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

За прошедшие сутки число выживших осталось неизменным, в то время как количество погибших увеличилось на 309. В результате землетрясения 16 309 человек лишились крова. 83 793 семьи получили помощь, 22 445 пострадавших — медицинскую.

Согласно данным властей, в результате стихийного бедствия повреждено 856 строений, 190 из которых полностью разрушены. Для временного проживания пострадавших граждан развёрнуто 80 пунктов временного размещения.

В работах по ликвидации последствий катастрофы задействованы 3 281 иностранных специалистов, 29 567 представителей различных служб Венесуэлы, а также 26 984 добровольца.

С 24 июня в стране зафиксировано 942 афтершока. По официальным данным, пострадавшим доставлено 9486 тонн продовольствия, 472 914 литров питьевой воды, а также распределено 78 478 продуктовых наборов.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что его страна выразила признательность России за гуманитарную помощь, доставленную после землетрясения. Благодарность адресована правительству РФ, лично президенту Владимиру Путину, а также директору латиноамериканского департамента МИД РФ Александру Щетинину за проявленную солидарность и поддержку. Ранее стало известно, что МИД РФ направляет в Венесуэлу гуманитарный груз после землетрясения. В поставку вошли палатки для временного размещения пострадавших, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.