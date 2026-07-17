Причиной необычного землетрясения у Флориды могло стать военное испытание

У побережья Флориды зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9, которое Геологическая служба США (USGS) связала с возможным испытательным взрывом. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно данным USGS, глубина очага составила 0 км. Колебания были зафиксированы 16 июля в 19:04 по UTC примерно в 147 км к востоку-северо-востоку от Понсе-Инлет. Специалисты службы указали, что характер полученного сигнала отличается от типичного землетрясения и больше соответствует событию, вызванному взрывом.

«Зарегистрированные колебания земли, связанные с этим событием, в большей степени характерны для взрыва, чем для естественного землетрясения. В прошлом ВМС проводили в этом регионе испытания кораблей на полную ударную нагрузку (FSST)», — говорится в сообщении.

Испытания кораблей на ударную нагрузку позволяют оценить, насколько военные суда, включая новые и модернизированные корабли, способны выдерживать воздействие, сопоставимое с подрывом боеприпасов вблизи корпуса. Аналогичное событие уже фиксировали в этом районе в 2021 году. Тогда ВМС США провели испытательный взрыв рядом с новым авианосцем «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald R. Ford) в рамках проверки его устойчивости к ударным нагрузкам.

Ранее в Венесуэле обновили данные о последствиях разрушительного землетрясения. На 16 июля погибло 4930 человек. 17 907 людей остались без постоянного жилья. Власти создали 107 временных лагерей для пострадавших, где сейчас находятся более 21 тысячи человек. В 856 зданиях зафиксированы повреждения, из них 190 полностью разрушены. В ликвидации последствий задействованы более 30 тысяч работников экстренных служб и свыше 31 тысячи добровольцев.