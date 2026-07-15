Два землетрясения магнитудой 6 и 5,7 произошли у берегов Камчатки

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6 в Тихом океане у берегов Камчатки. Эти данные предоставил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Толчки начались 15 июля в 14:42 по местному времени (05:42 мск). Эпицентр находился в 210 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 64,6 километра под морским дном.

Жители краевого центра почувствовали толчки силой до двух баллов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасатели не объявляли угрозу цунами.

Через шесть минут учёные зарегистрировали второй толчок. Его магнитуда составила 5,7. Эпицентр располагался в том же районе, а очаг залегал на глубине 72 километра. Представители МЧС отметили, что люди снова ощутили колебания силой до двух баллов.

Ранее в Бурятии случилось землетрясение магнитудой до 7 баллов. Жители соседних регионов также почувствовали эти толчки. Сейсмологи зафиксировали событие в 10:18 по местному времени. Эпицентр находился всего в 34 километрах от посёлка Аршан в Тункинском районе.