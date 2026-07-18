В Новосибирской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в Новосибирской области — сейсмическое событие произошло в районе города Карасук. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

В Новосибирской области произошло землетрясение. Фото © Алтае-Саянский филиал ФИЦ «ЕГС РАН»

Эпицентр подземных толчков располагался в районе с координатами 53,31 градуса северной широты и 77,86 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентральной зоне составила 6,8 балла по шкале MSK-64.

Район фиксации землетрясения расположен рядом с Карасуком — городом на юге Новосибирской области, где находится один из железнодорожных узлов Западно-Сибирской магистрали. Информация о возможных последствиях, разрушениях или пострадавших отсутствует.

А ранее на южном побережье Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4. Его эпицентр располагался вблизи города Пуэрто-Мадеро, в штате Чьяпас, у самой границы с Гватемалой. Очаг находился на глубине примерно 10 километров, что могло усилить колебания на поверхности. Землетрясение ощущалось и в Гватемале, где, по свидетельствам очевидцев, здания начали раскачиваться. После этого сейсмического события в районе тихоокеанского побережья была объявлена угроза цунами.