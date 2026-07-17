Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5 тысяч человек

По данным председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, число погибших в результате разрушительного землетрясения в стране составляет 5069 человек. Ещё 16 740 человек получили ранения.

В результате землетрясения 17 907 остались без жилья. Полностью разрушены 190 зданий, значительные повреждения получили ещё 856. Спасатели эвакуировали 6462 человека, медицинскую помощь оказали 36 951 пострадавшему. Помощь предоставлена 128 324 семьям, 21 235 человек размещены в 107 пунктах временного размещения, доставлено 10 063 тонны продовольствия.

Ранее землетрясение магнитудой 7,4 произошло у южного побережья Мексики. Эпицентр находился рядом с городом Пуэрто-Мадеро в штате Чьяпас, недалеко от границы с Гватемалой. Очаг залегал на глубине около 10 километров. Небольшая глубина могла усилить колебания на поверхности. Толчки ощутили и в соседней Гватемале. По словам очевидцев, в столице страны раскачивались здания.