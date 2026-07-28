Дома рушились, стены трещали: Появились кадры последствий мощнейшего за 10 лет землетрясения в Японии

В Сети появились кадры последствий мощного землетрясения, произошедшего на японском острове Кюсю. По последним данным, пострадали более 50 человек, десятки тысяч домов остались без электричества, а в регионе действует предупреждение об угрозе цунами.

Сначала на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, после чего регион потряс повторный подземный толчок магнитудой 6,1. Эпицентр сейсмической активности находился в районе города Уки. В результате стихийного бедствия без электроснабжения остались более 45 тысяч домов. Также было остановлено движение скоростных поездов «Синкансэн», повреждены внешние стены исторического замка Кумамото, а на предприятии Nippon Paper в городе Яцусиро обрушилась дымовая труба.

Местные жители сообщают о пожарах, разрушениях жилых домов и повреждении дорожной инфраструктуры. После первых подземных толчков власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Нынешнее землетрясение стало самым мощным в регионе с апреля 2016 года, когда серия подземных толчков унесла жизни 278 человек.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю превысило 50 человек. Всех раненых госпитализировали.