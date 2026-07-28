Российский турист застрял в поезде рядом с эпицентром землетрясения в Японии

Российский турист оказался заблокирован в поезде во время мощного землетрясения в Японии. Пассажиров не выпускают из состава, остановившегося в зоне бедствия, передаёт SHOT.

По имеющимся данным, путешественник следовал из города Саги в сторону Нагасаки. В момент подземных толчков состав замер на станции Кубота, которая находится всего в 70 километрах от Кумамото. Именно этот город принял на себя основной удар стихии. Россиянин сообщил, что вместе с остальными пассажирами вынужден оставаться внутри вагонов, выход наружу пока запрещён.

Другие наши соотечественники, застигнутые стихией непосредственно в Кумамото, рассказали о панике среди местного населения. Сильную тряску они ощутили прямо в центре города. Россияне не пострадали, однако среди японцев, по их словам, есть люди, получившие травмы ног.

Напомним, что число пострадавших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю превысило 50 человек. Премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что подземные толчки спровоцировали серьёзные разрушения: в регионе вспыхнули пожары, повреждены дороги и мосты, обрушились здания, а в ряде районов произошли массовые перебои с подачей электроэнергии. Власти продолжают оценивать масштаб нанесённого стихией ущерба.