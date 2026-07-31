В штате Венесуэлы после землетрясения пропавшими без вести числятся 1338 человек

В венесуэльском штате Ла-Гуайра, ставшем эпицентром разрушительного землетрясения 24 июня, число пропавших без вести достигло 1 338 человек. Об этом сообщил губернатор региона Хосе Алехандро Теран на основе данных Единого реестра жилья, переписи населения и обращений местных жителей.

Катастрофа затронула почти 9% территории штата. Стихия полностью разрушила 180 строений, ещё 750 зданий получили серьёзные конструктивные повреждения. Временные лагеря для размещения пострадавших сейчас принимают около 20 тысяч человек, которым ежедневно предоставляют питание, медицинскую и психологическую поддержку.

Вечером 24 июня в регионе были зафиксированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом примерно в 40 секунд. За ними последовали около 1 500 афтершоков. По данным на 25 июля, общее число жертв трагедии составило 5 546 человек, ещё 16 740 пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

В ходе спасательных операций удалось вызволить из-под завалов 6 462 человека. Помощь оказана 128 324 семьям, а 23 811 человек размещены в 107 временных убежищах. Поисково-спасательные работы продолжаются, власти не исключают, что число пропавших может вырасти.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщил, что число жертв землетрясения достигло 5 546 человек, 16 740 ранены, 17 907 лишились жилья, полностью разрушено 190 зданий и ещё 856 повреждены. Спасатели извлекли из-под завалов 6 462 человека, а медицинскую помощь получили 47 942 пострадавших. Во временных лагерях размещены 23 811 человек, поддержка оказана 128 324 семьям.