Черепаха месяц выживала под завалами после падения с 6-го этажа в Венесуэле

Необычное спасение произошло в Венесуэле спустя месяц после разрушительного землетрясения. Домашнюю черепаху по кличке Паскуалина нашли живой под завалами после того, как во время подземных толчков она упала с шестого этажа, сообщает газета Deber.

«После более чем 30 дней, проведённых под завалами, Паскуалина была найдена живой. Черепаха выжила после падения с шестого этажа во время землетрясения 24 июня», – говорится в публикации.

По данным издания, после спасения животное вернули хозяевам. Специалисты пока не уточняют, как именно черепахе удалось выжить без доступа к обычным условиям содержания на протяжении нескольких недель.

Ранее Life.ru писал, что число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 5,5 тысячи человек. Стихия разрушила сотни зданий, десятки тысяч жителей получили травмы или остались без жилья. Власти развернули масштабную помощь пострадавшим: людей обеспечивают продуктами, медикаментами и временным размещением.