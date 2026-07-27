Девять человек пострадали после удара молнии по аэропорту в Венесуэле

По меньшей мере девять человек получили травмы после удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены в городе Валенсия венесуэльского штата Карабобо. Об этом сообщило El Impulso.

Инцидент произошёл вечером 25 июля во время сильных дождей. Среди пострадавших оказались четверо военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы, а также сотрудники аэропорта. Восемь человек были доставлены в травматологическое отделение для оказания медицинской помощи.

После происшествия на место прибыли спасатели и авиационные пожарные, которые помогли эвакуировать пострадавших. Три самолёта, находившиеся на перроне в момент удара молнии, повреждений не получили, а аэропорт вскоре возобновил работу в обычном режиме.

Ранее российский альпинист стал свидетелем пугающего атмосферного явления во французских Альпах. Во время подъёма на скалу он услышал странный треск, который внезапно прервался ударом молнии всего в нескольких метрах от него. К счастью, мужчина не пострадал, но после этого инцидента он сразу отказался от дальнейшего подъёма.