Землетрясение на месте древнего подводного вулкана в Неаполе повредило здания

В Неаполе (Италия) и окрестностях землетрясение на месте древнего подводного вулкана вызвало небольшие повреждения зданий. Об этом пишет Reuters со ссылкой на итальянскую пожарную службу.

Пожарные заявили, что поступили сигналы о незначительных повреждениях, но экстренных вызовов о помощи не было.

Власти на всякий случай приостановили работу метро и движение поездов. По данным местных СМИ, это одно из самых сильных землетрясений в этом районе за последнее время.

Напомним, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 10 километрах от Неаполя, став самым сильным в этом районе за последние 40 лет. Эпицентр находился в вулканической зоне Кампи Флегрей, примерно в шести километрах от города. Толчки почувствовали жители Неаполя и соседних населённых пунктов. В результате стихии пострадал как минимум 21 человек, двое из них — в тяжёлом состоянии.