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1 августа, 06:25

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 36, ещё 136 человек пострадали

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Жертвами мощного землетрясения в японской префектуре Кумамото стали 36 человек, ещё 136 получили травмы. Такие данные привели местные власти и спасательные службы.

Подземные толчки оставили без электричества около 50 тысяч домов. Энергоснабжение уже восстановлено, однако более чем в 70 тысячах хозяйств сохраняются перебои с водой.

Не менее девяти тысяч жителей пока находятся в эвакуационных центрах.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля и стало одним из сильнейших в Японии за последние годы. Последствия стихии ликвидируют спасатели, профильные службы и около 4,6 тысячи военнослужащих Сил самообороны страны.

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Владимир Озеров
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