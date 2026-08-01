Число жертв землетрясения в Японии выросло до 36, ещё 136 человек пострадали
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Жертвами мощного землетрясения в японской префектуре Кумамото стали 36 человек, ещё 136 получили травмы. Такие данные привели местные власти и спасательные службы.
Подземные толчки оставили без электричества около 50 тысяч домов. Энергоснабжение уже восстановлено, однако более чем в 70 тысячах хозяйств сохраняются перебои с водой.
Не менее девяти тысяч жителей пока находятся в эвакуационных центрах.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля и стало одним из сильнейших в Японии за последние годы. Последствия стихии ликвидируют спасатели, профильные службы и около 4,6 тысячи военнослужащих Сил самообороны страны.
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