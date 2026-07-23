Организаторы тура на Урале знали о потопе, но загнали под падающие деревья сто человек

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели туристки во время сплава по реке Чусовой. Трагедия произошла из-за резкого ухудшения погодных условий, однако как стало известно SHOT, организаторы тура игнорировали очевидные риски.

По информации канала, компания-организатор «Штурм» продолжала заезды туристических групп, несмотря на неблагоприятную обстановку. Уровень воды в реке Чусовой был превышен, из-за чего береговая зона, выбранная под стоянку, оказалась частично подтоплена. В соседнем Пермском крае из-за подобных условий спасатели настоятельно рекомендовали отказаться от водных походов.

Туристы рассказывают, что всё начиналось как обычный летний день, но ситуация изменилась молниеносно. П их словам, изначально стояла хорошая погода, но потом «ураган снёс лагерь и всё на своём пути буквально за 3 минуты».

Резкий порыв ветра, сопровождавшийся ливнем и грозой, повалил дерево прямо на одну из палаток. Внутри находилась женщина, приехавшая на отдых из Невьянска вместе с сыном; от полученных травм она скончалась на месте. Также в результате инцидента пострадала ещё одна участница группы — с переломом голени ее экстренно эвакуируют в медицинское учреждение.

Всего в составе туристической группы находилось 100 человек. Примечательно, что данный поход не был официально зарегистрирован в МЧС. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия и степень ответственности организаторов за несоблюдение норм безопасности.

Напомним, женщина погибла и ещё одна пострадала при падении деревьев на туристический лагерь в Свердловской области. Палатки стояли в лесу возле реки Чусовой. Во время урагана сильный ветер начал валить деревья. Они упали на палатки и разрушили часть лагеря. Одну из женщин спасти не удалось. Второй пострадавшей оказали помощь. Сведения о характере её травм не приводятся.