Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 14:24

Пенсионер погиб под упавшей сосной во время урагана на Урале

Обложка © ГУ МЧС по Свердловской области

Обложка © ГУ МЧС по Свердловской области

В Заречном Свердловской области во время урагана погиб 74-летний мужчина. Пенсионера насмерть придавило сосной, сломанной мощным порывом ветра.

Пенсионер застал дождь, когда он находился в лесу, пишет kp.ru. Мужчина попытался укрыться среди деревьев, однако одно из них рухнуло прямо на него. Спасти пострадавшего не удалось. Полученные травмы оказались смертельными.

По словам местных жителей, непогода налетела внезапно и продолжалась недолго. Несмотря на это, шквал успел нанести серьёзный ущерб. Сосны падали на автомобили, жилые дома и заборы. Очевидцы утверждают, что стволы ломались под напором ветра словно спички.

Всего в городе рухнуло не менее 30 деревьев. Ещё несколько опасно накренились, поэтому их необходимо срочно спилить.

В Челябинске ураган повалил десятки деревьев и повредил порядка 15 машин
В Челябинске ураган повалил десятки деревьев и повредил порядка 15 машин

В конце мая похожая трагедия произошла в Перми: поваленное ветром дерево насмерть придавило 17-летнюю девушку. Непогода также повредила городские объекты и автомобили.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar