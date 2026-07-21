Пенсионер погиб под упавшей сосной во время урагана на Урале
Обложка © ГУ МЧС по Свердловской области
В Заречном Свердловской области во время урагана погиб 74-летний мужчина. Пенсионера насмерть придавило сосной, сломанной мощным порывом ветра.
Пенсионер застал дождь, когда он находился в лесу, пишет kp.ru. Мужчина попытался укрыться среди деревьев, однако одно из них рухнуло прямо на него. Спасти пострадавшего не удалось. Полученные травмы оказались смертельными.
По словам местных жителей, непогода налетела внезапно и продолжалась недолго. Несмотря на это, шквал успел нанести серьёзный ущерб. Сосны падали на автомобили, жилые дома и заборы. Очевидцы утверждают, что стволы ломались под напором ветра словно спички.
Всего в городе рухнуло не менее 30 деревьев. Ещё несколько опасно накренились, поэтому их необходимо срочно спилить.
В конце мая похожая трагедия произошла в Перми: поваленное ветром дерево насмерть придавило 17-летнюю девушку. Непогода также повредила городские объекты и автомобили.
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