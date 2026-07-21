Пенсионер погиб под упавшей сосной во время урагана на Урале

В Заречном Свердловской области во время урагана погиб 74-летний мужчина. Пенсионера насмерть придавило сосной, сломанной мощным порывом ветра.

Пенсионер застал дождь, когда он находился в лесу, пишет kp.ru. Мужчина попытался укрыться среди деревьев, однако одно из них рухнуло прямо на него. Спасти пострадавшего не удалось. Полученные травмы оказались смертельными.

По словам местных жителей, непогода налетела внезапно и продолжалась недолго. Несмотря на это, шквал успел нанести серьёзный ущерб. Сосны падали на автомобили, жилые дома и заборы. Очевидцы утверждают, что стволы ломались под напором ветра словно спички.

Всего в городе рухнуло не менее 30 деревьев. Ещё несколько опасно накренились, поэтому их необходимо срочно спилить.

В конце мая похожая трагедия произошла в Перми: поваленное ветром дерево насмерть придавило 17-летнюю девушку. Непогода также повредила городские объекты и автомобили.