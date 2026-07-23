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23 июля, 04:08

Деревья рухнули на турлагерь в Свердловской области — один человек погиб

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Женщина погибла и ещё одна пострадала при падении деревьев на туристический лагерь в Свердловской области. Палатки стояли в лесу возле реки Чусовой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Во время урагана сильный ветер начал валить деревья. Они упали на палатки и разрушили часть лагеря. Одну из женщин спасти не удалось. Второй пострадавшей оказали помощь. Сведения о характере её травм не приводятся.

Остальных участников группы вывезли из леса. Их число и место размещения после эвакуации не уточняются. Туристическая группа не была зарегистрирована.

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Антон Голыбин
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