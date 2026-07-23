Деревья рухнули на турлагерь в Свердловской области — один человек погиб

Женщина погибла и ещё одна пострадала при падении деревьев на туристический лагерь в Свердловской области. Палатки стояли в лесу возле реки Чусовой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Во время урагана сильный ветер начал валить деревья. Они упали на палатки и разрушили часть лагеря. Одну из женщин спасти не удалось. Второй пострадавшей оказали помощь. Сведения о характере её травм не приводятся.

Остальных участников группы вывезли из леса. Их число и место размещения после эвакуации не уточняются. Туристическая группа не была зарегистрирована.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород накрыли ливень, гроза и град. Порывы ветра достигали 17 м/с. Вода затопила дороги, а на Ковалихинской улице её уровень местами доходил до бамперов автомобилей. Коммунальные службы направили на откачку воды 59 единиц техники. На Большой Печерской улице сорванные с крыши металлические листы повредили машины и окно ресторана. В Светлогорском переулке дерево упало на автомобиль, а на улице Васюнина два фонарных столба перекрыли движение. Городские службы перешли на усиленный режим работы.