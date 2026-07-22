В Нижнем Новгороде ураган повалил столбы и деревья, парализовав движение
На Нижний Новгород обрушился мощный ливень с ураганом. Обложка © Telegram / Мой Нижний Новгород
Нижний Новгород накрыл мощный ливень с грозой и градом, порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Удар стихии пришёлся на дневное время 22 июля и вызвал серьёзные разрушения в нескольких районах города, пишет телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».
На Нижний Новгород обрушился мощный ливень с ураганом. Видео © Telegram / Мой Нижний Новгород; Telegram / Мой Нижний Новгород; Telegram / Мой Нижний Новгород; Telegram / Мой Нижний Новгород
Потоки воды быстро затопили проезжую часть. На улице Ковалихинской ливневая канализация не выдержала напора, и уровень воды местами поднимался до автомобильных бамперов. Для откачки последствий коммунальщикам пришлось бросить 59 единиц спецтехники.
Ураганный ветер срывал кровлю и валил деревья. На Большой Печерской сорванные с крыши металлические листы повредили несколько припаркованных легковушек и выбили окно в одном из ресторанов. В Светлогорском переулке рухнувшее дерево угодило прямо в проезжавший автомобиль, а на улице Васюнина обрушились два фонарных столба, полностью заблокировав движение.
Все коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. Спасатели и дорожники продолжают устранять последствия буйства природы.
Ранее сообщалось, что шквалистый ветер с порывами свыше 33 метров в секунду оставил без света 44 населённых пункта в Алтайском крае. Удару непогоды подверглись Краснощёковский и Чарышский районы, где в зону отключения попали более 6 тысяч домовладений. Помимо массовых перебоев с электроснабжением, в Краснощёковском районе зафиксированы многочисленные случаи повреждения кровель зданий и падения деревьев, по которым от граждан поступило 17 обращений.
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