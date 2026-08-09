«Камни голода» показались в обмелевшей Эльбе в Германии из-за засухи

Продолжительная засуха обнажила в немецкой Эльбе так называемые «камни голода» — исторические отметки, которые появляются над водой во время сильного обмеления. Об этом сообщает DPA. Один из таких валунов вновь стал виден у города Пирна в Саксонии.

На камнях выбиты даты особенно засушливых лет. На находке в районе Пирна-Оберпоста сохранилось более 20 отметок, самая старая относится к 1707 году. В прошлом резкое падение уровня рек связывали с угрозой неурожая и последующего голода — отсюда и название.

Причиной нынешнего обмеления стало длительное отсутствие достаточных осадков. По данным гидрологов Саксонии, Эльба возле Пирны уже продолжительное время держится значительно ниже метровой отметки.

В Дрездене ситуация ещё заметнее: 9 августа уровень воды составлял всего 54 сантиметра. Низкая вода фиксируется и в других реках региона, включая Мульде, Вайсе-Эльстер, Шпрее и Нейсе. В ближайшие дни быстрого улучшения ситуации не ожидается. После отдельных гроз в Саксонии синоптики прогнозируют возвращение преимущественно солнечной и сухой погоды.

Проблема затронула и другие крупные реки Германии. Ранее Life.ru писал, что уровень Рейна у города Кауб опустился до исторического минимума — 19 сантиметров. Из-за многомесячной засухи судоходство осложнилось, а судам приходится сокращать загрузку.