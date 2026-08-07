В Германии зафиксировали историческое обмеление Рейна

Уровень воды в Рейне опустился до нового исторического минимума. На ключевом участке возле города Кауб в немецкой земле Рейнланд-Пфальц показатель составил всего 19 сантиметров, передаёт DPA со ссылкой на Федеральное ведомство водных путей и судоходства.

Ещё в понедельник измерительная станция фиксировала 24 сантиметра. Таким образом, всего за несколько дней река обмелела ещё на пять сантиметров.

«На Рейне уровень воды на измерительном пункте возле Кауба снова значительно снизился... сейчас он составляет 19 сантиметров», – говорится в сообщении агентства.

Участок у Кауба считается одним из самых узких и сложных для грузового движения. Из-за нехватки глубины суда вынуждены брать меньше груза, чтобы не сесть на мель.

По данным Reuters, сейчас некоторые перевозчики загружают корабли лишь на 20% от их обычной вместимости. Это повышает стоимость доставки сырья и товаров, а также создаёт перебои для предприятий, зависящих от речной логистики. Эксперт Кильского института мировой экономики Стефан Кутс допустил, что последствия засухи могут сократить ВВП Германии в третьем квартале 2026 года на 0,1–0,2%.

Ранее Life.ru писал, что Дунай на болгарском участке тоже обмелел до исторического минимума. У города Русе вода опустилась на 101 сантиметр ниже условной нулевой отметки, из-за чего на реке ограничили движение судов. На отдельных участках корабли сели на мель, а из воды показались старый мост и останки мамонта.