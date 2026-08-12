Называют друг друга по именам и хоронят умерших: 7 вещей, которые делают слоны почти как люди

12 августа отмечается Всемирный день слонов — праздник, призванный напомнить об удивительных животных и необходимости их защищать. Глядя на слона, трудно представить, насколько насыщенная жизнь скрывается за его невозмутимым видом. В стаде есть свои крепкие семьи, старые друзья, тревоги и даже особые ритуалы. Life.ru собрал семь особенностей поведения слонов, о которых вы точно не слышали.

Что учёные услышали в слоновьих разговорах?

Какие звуки издают слоны при общении с сородичами и правда ли, что у них есть имена? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 2024 году учёные обнаружили, что африканские саванные слоны могут обращаться к конкретным сородичам с помощью индивидуальных звуковых меток, можно даже сказать своеобразных имён. Исследователи проанализировали сотни низкочастотных сигналов, записанных в Кении, и научили компьютер определять, кому предназначался каждый призыв.

Затем записи включили самим слонам. Услышав обращение, предназначенное именно им, животные активнее двигались к источнику звука и чаще отвечали. Более того, эти «имена», судя по всему, не копируют голос адресата, как это бывает у некоторых дельфинов и попугаев, а выбираются произвольно, как человеческие. Правда, исследователи пока не знают, какая именно часть протяжного урчания содержит имя.

Зачем стадо возвращается туда, где погиб сородич?

Правда ли, что слоны засыпают землёй тела погибших детёнышей? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Слоны проявляют необычайный интерес к телам и костям сородичей. Они подолгу стоят рядом, касаются останков хоботом и ногами, пытаются поднять умершее животное, а иногда возвращаются на это место позднее. Эксперименты показали, что слонов особенно привлекают именно черепа и бивни представителей их вида, а не кости других крупных животных.

В 2022–2023 годах на чайных плантациях в Индии нашли тела пяти слонят, помещённые в оросительные траншеи и засыпанные землёй. Рядом обнаружили следы нескольких взрослых особей, а перед находкой местные жители слышали продолжительное трубление. Авторы работы предположили, что слоны намеренно похоронили детёнышей. Однако другие специалисты призвали не торопиться с выводами: самого момента погребения никто не видел, поэтому пока правильнее говорить о поведении, очень похожем на похороны.

Особые церемонии приветствия

Ритуалы приветствия слонов: звуки, прикосновения и движения ушами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Встреча двух слонов редко ограничивается одним взмахом хобота. Животные трубят, урчат, хлопают ушами, касаются друг друга и совершают движения, которые складываются в сложный приветственный ритуал. Особенно бурными бывают воссоединения членов одной группы после долгой разлуки.

Учёные также заметили, что слоны учитывают, смотрит ли на них собеседник. Если другой слон видит приветствующего, тот чаще использует заметные движения ушами и хоботом. Если адресат отвернулся, в ход идут звуки и прикосновения. Получается, животные не просто демонстрируют заученный набор жестов, а подстраивают сообщение под внимание окружающих, примерно так же, как человек окликнет того, кто его не видит.

Как слоны утешают расстроенных друзей?

Как слоны помогают испуганным и расстроенным членам стада? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Удивительно, но, когда один слон пугается или испытывает стресс, другие стараются его успокоить. Они подходят ближе, издают тихие щебечущие звуки, гладят пострадавшего хоботом и прикасаются к его голове или пасти. Иногда волнение передаётся всей группе, но вместо того, чтобы разбежаться, животные окружают встревоженного сородича.

К такому выводу исследователи пришли после наблюдений за 26 азиатскими слонами. Их поведение напоминало человеческие объятия или прикосновение к плечу человека, которому плохо. Учёные осторожно называют это утешением и возможным проявлением эмпатии: слоны замечают чужое состояние и предпринимают действия, способные его изменить.

Здраво оценивают свои силы и умеют анализировать

Умеют ли слоны работать в команде и помогать друг другу? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В одном эксперименте двум слонам нужно было одновременно потянуть за разные концы верёвки, чтобы пододвинуть платформу с едой. Если один начинал действовать раньше второго, верёвка выскальзывала — и награда становилась недоступной. Животные довольно быстро поняли условие и стали дожидаться партнёра.

Это важная деталь — слоны не просто повторяли движение, за которое получали лакомство, а осознавали роль другого участника. Одна особенно хитрая слониха даже наступила на свой конец верёвки, предоставив напарнице выполнять всю работу. Результат команда получила, но вклад в общее дело распределился подозрительно по-человечески.

Узнают себя в зеркале

Почему слоны рассматривают и трогают своё отражение? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Большинство животных принимают отражение за незнакомого сородича или вовсе не обращает на него внимания. В знаменитом эксперименте с азиатскими слонами исследователи нанесли на головы животных заметные метки, увидеть которые можно было только с помощью большого зеркала.

Слониха по кличке Хэппи, рассматривая отражение, несколько раз коснулась хоботом метки на собственной голове. Это стало свидетельством того, что она связала изображение в зеркале с собой. Впрочем, испытание прошла только одна из трёх участниц, поэтому говорить, что каждый слон обладает такой способностью, нельзя. Но сам факт ставит этих животных в один ряд с немногими видами, у которых обнаружены признаки визуального самораспознавания.

Помнят родных даже после многолетней разлуки

Сколько лет слоны помнят родственников после разлуки? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выражение «слоны никогда не забывают» оказалось не просто красивой легендой. В одном исследовании участвовали две пары матерей и дочерей, которых разлучили на 12 лет. Животным дали понюхать образцы запахов отсутствующих родственников и незнакомых особей.

Даже спустя 12 лет слоны заметно иначе реагировали на запах членов своей семьи. Речь идёт лишь о небольшом эксперименте с четырьмя животными, однако он подтвердил, что их обонятельная память способна хранить информацию о близких годами. Для вида, чьи стада могут расходиться и снова встречаться, такая способность помогает не терять старые социальные связи.

Чем больше учёные наблюдают за слонами, тем сложнее воспринимать их как просто животных. Они помнят близких, нуждаются в общении, помогают друг другу и по-своему реагируют на потерю. Кстати, ранее Life.ru разбрался в истории о слоне, который годами мстил семье охотника из Непала!